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49 минут назад

Можно смело брать – оно настоящее: Роскачество назвало лучшие марки молока

Primpressиещё 1

Специалисты Роскачества огласили результаты свежего исследования рынка молочной продукции в нашей стране. По итогам проверки эксперты назвали лучшие марки молока, которые можно смело рекомендовать к покупке, поскольку под упаковкой скрывался самый настоящий продукт, сообщает PRIMPRESS.

Роскачество назвало лучшие марки молока
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Как рассказали специалисты, они исследовали около 20 самых популярных марок молока, которые охватывают в общей сложности 40 процентов от доли рынка. Такие продукты продаются в различных магазинах всех регионов нашей страны, в том числе и в Приморье. А жирность молока была 2,5 и 3,2 процента и выше. В целом же все образцы были пастеризованными.

Причем итоги проверки от организации, которая аккредитована правительством РФ, оказались довольно позитивными. Ни в одной из упаковок эксперты на нашли ни следов антибиотиков, ни растительных жиров. Хотя и те, и другие ранее частенько показывали себя во время анализа в лаборатории.

Получается, что практически все исследованные Роскачеством образцы молока являются безопасными и натуральными. Однако несколько из них оказались опережающего качества. Это марки «Любимое молоко» и «ПравильноеМолоко». Они могут претендовать на всероссийский знак качества от организации.

Также достойными были названы молоко марок «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Коровка из Кореновки», «Кубанская буренка», «Кунгурское молоко», «Простоквашино» и «Экомилк».

Еда,Правительство РФ,
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