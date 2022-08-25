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1 час назад

Эксперты рассказали, как сохранить свежесть арбуза вплоть до Нового года

runews24.ru

По словам экспертов Food ru, можно сохранить свежий арбуз даже до Нового года, чтобы подать фрукт на праздничный стол.

Как сохранить свежесть арбуза вплоть до Нового года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Выбрать плод для хранения нужно не тяжелее 5-6 килограммов. Поверхность его должна быть ровной и неповреждённой, без вмятин, трещин, царапин и пятен.

Арбузы лучше покупать осенью, когда продают поздние сорта. У них наиболее толстая и плотная кожура. Она сохранит мякоть в нетронутом виде сочной и сладкой.

Чтобы арбуз «дожил» до Нового года, его нужно оставить в тёмном и прохладном месте, например, в погребе или кладовке. Температура там должна быть не выше 6-9 градусов.

Нужно избегать соприкосновения плода с твёрдой поверхностью и обеспечить ему хорошую вентиляцию. Арбуз стоит обмотать хлопчатобумажной или льняной тканью, обёрточной бумагой или бумажными полотенцами.

Также плод стоит поместить в сумку из натуральной ткани или авоську. Таким образом его можно будет подвесить, чтобы он не касался пола и стен.

Ещё арбуз можно положить в ящик с сухим и чистым песком. Плодоножка фрукта должна находиться внизу. Сверху плод нужно обсыпать песком так, чтобы он полностью покрывал кожуру.

Наполнитель можно заменить стружкой из натурального дерева, соломой, зерном, сухим рисом, гречкой, просеянной золой.

Хранить арбуз можно и в воде, только её нужно периодически менять, чтобы она не зацвела. Однако самый эффективный способ – обмазать плод глиной без примесей. Подойдёт скульптурная, гончарная или речная. Также сохранить арбуз можно, покрыв его воском или парафином.

Еда,
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