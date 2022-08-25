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2 часа назад

Гастроэнтеролог посоветовала употреблять в пищу сушеные грибы

RT на русском

Гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек дала рекомендации по приготовлению грибов.

Гастроэнтеролог посоветовала употреблять в пищу сушеные грибы
Фото: RT на русскомRT на русском

«В свежем виде можно есть лишь некоторые виды грибов. Самый доступный вариант — шампиньоны. Без термообработки в пищу также разрешается употреблять белые грибы, вешенки и достаточно экзотичные для России трюфели. Однако в этом случае необходимо знать, где именно рос гриб и кто его собирал», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам медика, если хочется обезопасить себя и получить от грибов максимальную пользу, то лучше выбирать сушёные грибы, поскольку в процессе сушки они сохраняют витамины и микроэлементы.

«Если говорить о маринованных и солёных грибах, то их отличает большое количество соли», — добавила Грек.

Еда,
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