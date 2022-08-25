Гастроэнтеролог посоветовала употреблять в пищу сушеные грибы

«В свежем виде можно есть лишь некоторые виды грибов. Самый доступный вариант — шампиньоны. Без термообработки в пищу также разрешается употреблять белые грибы, вешенки и достаточно экзотичные для России трюфели. Однако в этом случае необходимо знать, где именно рос гриб и кто его собирал», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».