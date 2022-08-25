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2 часа назад

Диетологи раскрыли пять самых полезных для здоровья свойств авокадо

Слово и Дело

Регулярное употребление авокадо благотворно влияет на здоровье человека, заявили диетологи.

Диетологи раскрыли 5 самых полезных свойств авокадо
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты раскрыли пять уникальных свойств этого продукта. В первую очередь данный плод, богатый пищевыми волокнами и жирными кислотами, нормализует сердечные ритмы.

Полезные кишечные бактерии, в свою очередь, улучшают работу пищеварения и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. Благодаря этому сердце становится более устойчивым к эмоциональным нагрузкам.

Кроме того, добавив в рацион авокадо, можно улучшить состояние волос и кожи, а также укрепить зрение. И, наконец, продукт снижает риск диабета и помогает сбросить лишний вес, пишет Yakutsk.ru.

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