Диетологи раскрыли 5 самых полезных свойств авокадо

Регулярное употребление авокадо благотворно влияет на здоровье человека, заявили диетологи.
Специалисты раскрыли пять уникальных свойств этого продукта. В первую очередь данный плод, богатый пищевыми волокнами и жирными кислотами, нормализует сердечные ритмы.
Полезные кишечные бактерии, в свою очередь, улучшают работу пищеварения и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. Благодаря этому сердце становится более устойчивым к эмоциональным нагрузкам.
Кроме того, добавив в рацион авокадо, можно улучшить состояние волос и кожи, а также укрепить зрение. И, наконец, продукт снижает риск диабета и помогает сбросить лишний вес, пишет Yakutsk.ru.