Диетологи раскрыли 5 самых полезных свойств авокадо

Регулярное употребление авокадо благотворно влияет на здоровье человека, заявили диетологи.

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Специалисты раскрыли пять уникальных свойств этого продукта. В первую очередь данный плод, богатый пищевыми волокнами и жирными кислотами, нормализует сердечные ритмы.

Полезные кишечные бактерии, в свою очередь, улучшают работу пищеварения и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. Благодаря этому сердце становится более устойчивым к эмоциональным нагрузкам.