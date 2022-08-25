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3 часа назад

Почему в России не продают и редко едят ягоды черемухи

Парламентская газета

Ягоды черемухи внешне напоминают ядовитую волчью ягоду, это и отпугивает многих людей от употребления ее в пищу, к тому же их очень сложно собирать. Об этом в беседе с «Невскими новостями» рассказал специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

Почему в России не продают и редко едят ягоды черемухи
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Цвести черемуха начинает в середине мая белыми цветами, собранными в кисти, а затем на дереве появляются черные плоды. Многие думают, что такие ягоды есть нельзя, сравнивая их с волчьими. Однако, по словам специалиста, плоды этого дерева вполне съедобны, и из них можно приготовить много разнообразных блюд.

«У черемухи очень специфический вкус, много танинов в ее мякоти. В Сибири ее всегда много заготавливали, сушили, затем делали из нее разные пироги, широко применяли», — рассказал Викулов.

Ягоду чаще собирают для себя, а не на продажу, продолжил он. Для массового потребления ее не выращивают, так как черемуха — высокое дерево и мелкие плоды с него собрать сложно.

Агроном также отметил, что в средней полосе России на плоды черемухи в магазинах и на рынках не будет спроса. Люди предпочтут купить вишню или черешню, поскольку знают, что из них можно приготовить и как это сделать правильно.

Еда,
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