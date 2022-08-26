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1 час назад

Врач Кашух заявила об опасном способе сбора ягод и грибов

Ura.Ru

Сбор грибов и ягод в пакеты может привести к проблемам со здоровьем. Так как из-за отсутствия вентиляции продукты могут испортиться и стать причиной отравления. Об этом URA.RU рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Врач Кашух заявила об опасном способе сбора ягод и грибов
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Ошибка по снаряжению — это взять вместо плетеной корзинки пакет. Без естественной вентиляции собранные ягоды и грибы нагреваются, портятся и могут стать причиной отравления», — объяснила Екатерина Кашух.

Также, по словам врача, из-за чрезмерного увлечения процессом, любители грибов и ягод могут столкнуться с проблемами, связанными с перенапряжением.

«Сбор предполагает некоторую нагрузку на мышцы и суставы. Когда удается найти грибное или ягодное место, многие увлекаются процессом и чрезмерно перегружают организм. Как итог — больная спина и ноющие колени. Поэтому при длительной „тихой охоте“ рекомендуется делать перерывы, особенно если в повседневной жизни нет постоянной физической активности. Этот совет относится и к напряжению глаз, которое возникает при долгом „высматривании“ ягод и грибов», — подчеркнула Кашух.

Еда,
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