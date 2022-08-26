Врач Кашух заявила об опасном способе сбора ягод и грибов

«Сбор предполагает некоторую нагрузку на мышцы и суставы. Когда удается найти грибное или ягодное место, многие увлекаются процессом и чрезмерно перегружают организм. Как итог — больная спина и ноющие колени. Поэтому при длительной „тихой охоте“ рекомендуется делать перерывы, особенно если в повседневной жизни нет постоянной физической активности. Этот совет относится и к напряжению глаз, которое возникает при долгом „высматривании“ ягод и грибов», — подчеркнула Кашух.