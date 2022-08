Названы полезные привычки для снижения уровня сахара в крови

Снизить уровень сахара в крови помогут занятия спортом, введение в рацион богатых клетчаткой продуктов и пробиотиков, рассказал медбрат Шон Марчезе. Полезные для снижения уровня сахара в крови привычки Марчезе, 15 лет проработавший с онкобольными, перечислил в беседе с изданием Eat This, Not That.