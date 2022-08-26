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27 минут назад

Названы полезные привычки для снижения уровня сахара в крови

Lenta.ruиещё 2

Снизить уровень сахара в крови помогут занятия спортом, введение в рацион богатых клетчаткой продуктов и пробиотиков, рассказал медбрат Шон Марчезе. Полезные для снижения уровня сахара в крови привычки Марчезе, 15 лет проработавший с онкобольными, перечислил в беседе с изданием Eat This, Not That.

Названы полезные привычки для снижения уровня сахара в крови
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Марчезе указал, что тело использует глюкозу как источник энергии, поэтому регулярные занятия спортом — ходьба, тяжелая атлетика, езда на велосипеде или плавание — поддерживают здоровый уровень сахара в крови и помогают предотвратить развитие диабета. Кроме того, по его словам, важно употреблять в пищу богатые клетчаткой продукты. «Клетчатка замедляет скорость всасывания сахара и переваривания углеводов. Это снижает риск резкого подъема уровня сахара в крови после еды», — уточнил он, порекомендовав есть больше фруктов, овощей, бобовых и продуктов из цельнозерновой муки.

Порции еды, объяснил Марчезе, лучше уменьшить, поскольку объемные блюда могут вызвать резкий скачок сахара в крови. Также он посоветовал снизить количество углеводов в рационе и, в частности, продуктов из крахмала.

Наконец, специалист попросил употреблять в пищу пробиотики — продукты и добавки с живыми бактериями. «Найдите способ добавить в свой рацион продукты, богатые пробиотиками, например, определенные йогурты и сыры, кимчи, квашеную капусту, мисо и темпе», — заключил он.

Ранее врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж рассказал, что повышение уровня сахара в крови можно отследить без сдачи анализов, если обратить внимание на необычные симптомы. Как отмечает специалист, высокий уровень сахара в крови является симптомом сахарного диабета.

Еда,
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