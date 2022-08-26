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29 минут назад

Врач рассказала, чем грозит переедание арбуза

Москва24

Злоупотребление арбузом может привести к повышению уровня сахара в крови, вздутию живота и движению камней в мочевыводящих путях. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Врач рассказала, чем грозит переедание арбуза
Фото: m24.ru Актуальностьm24.ru Актуальность

По ее словам, людям с метаболическими нарушениями, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом II типа в целом не рекомендуется увлекаться арбузом, так как чрезмерное его употребление повышает уровень сахара в крови.

На объем поступающего продукта может также среагировать кишечник: если у человека большое количество грибов в кишечнике, то брожение не может не сказаться на его состоянии. Будет выраженный дискомфорт в виде вздутия.

— Маргарита Королева, врач-диетолог, доктор медицинских наук.

Кроме того, если в мочевыводящих протоках есть камни, они могут начать двигаться, может быть приступ мочекаменной болезни. Специалист предупреждает, что, скорее всего, понадобится медицинская помощь.

Лучше всего употреблять примерно 300 граммов мякоти свежего арбуза в день, чтобы получить удовольствие и насытиться, добавила эксперт.

Еда,Маргарита Королева,
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