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1 час назад

Шеф-повар дал советы по выбору спелой дыни

Москва24

При выборе дыни необходимо ориентироваться на ее запах, а также внешний вид кожуры. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" рассказал шеф-повар Ярослав Иншаков.

Шеф-повар дал советы по выбору спелой дыни
Фото: 0Сетевое издание m24.ru0Сетевое издание m24.ru

По словам эксперта, спелая дыня пахнет медом и ванилью. Аромат продукта должен быть сладким, но не слишком приторным.

"Если у дыни нет никакого запаха, не берите его. Скорее всего, его выращивали на скорую руку с химическими веществами. Если дыня имеет травянистый запах, свежий и не особенно выразительный, значит, плод еще зеленый и не сладкий",

– посоветовал Иншаков.

Кожура дыни должна быть упругой и пружинистой. При постукивании по плоду звук должен быть глухим, рассказал шеф-повар.

"Но если вы услышите звонкий звук, то плод был сорван зеленым и не дозрел. Если дыня переспела, кожа будет поглощать звук",

– сообщил Иншаков. Важность также имеет ямка от хвостика продукта. Она должна быть мягче кожуры дыни, поделился шеф-повар. Если в процессе выбора дыни были обнаружены трещины и другие внешние повреждения, ее не стоит покупать. Мякоть дыни – благоприятная среда для развития патогенной флоры, заключил эксперт.

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах дыни и арбуза. По ее словам, желтый цвет дыни объясняется высоким содержанием бета-каротина, который является антиоксидантом и предшественником витамина А. Дыня и арбуз также обладают тонизирующими свойствами.

Еда,Елена Соломатина,
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