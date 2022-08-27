Как приготовить домашний кетчуп: видео

Состав магазинного кетчупа оставляет желать лучшего. В нем много химических добавок и усилителей вкуса. Поэтому гораздо полезнее приготовить кетчуп самостоятельно. Делимся проверенным рецептом из TikTok.
Блогер @red.cap показала на видео, как сделать вкусный томатный соус и закатать его в банки на зиму.
Для этого вам понадобятся часа часа времени и следующие ингредиенты:
В комментариях пользователи порекомендовали добавлять в кетчуп гвоздику, а не корицу, тогда у него "будет классический вкус, который любит большинство человечества".
Смотрите видео, чтобы узнать, как приготовить самый вкусный домашний кетчуп.
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