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58 минут назад

Как приготовить домашний кетчуп: видео

Мира Маркина

Состав магазинного кетчупа оставляет желать лучшего. В нем много химических добавок и усилителей вкуса. Поэтому гораздо полезнее приготовить кетчуп самостоятельно. Делимся проверенным рецептом из TikTok.

Блогер @red.cap показала на видео, как сделать вкусный томатный соус и закатать его в банки на зиму.

Для этого вам понадобятся часа часа времени и следующие ингредиенты:

  • 5 килограмм спелых помидоров;
  • 500 грамм красного болгарского перца;
  • 500 грамм репчатого лука;
  • 1/2 столовой ложки сухой горчицы;
  • 1/2 чайной ложки молотого черного перца;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • 200 грамм сахара;
  • 200 грамм 9% уксуса;
  • 1 столовая ложка соли.

В комментариях пользователи порекомендовали добавлять в кетчуп гвоздику, а не корицу, тогда у него "будет классический вкус, который любит большинство человечества".

Смотрите видео, чтобы узнать, как приготовить самый вкусный домашний кетчуп.

О том, как приготовить хрустящие малосольные огурцы за 7 минут, читайте здесь.

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