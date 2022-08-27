Как приготовить домашний кетчуп: видео

Состав магазинного кетчупа оставляет желать лучшего. В нем много химических добавок и усилителей вкуса. Поэтому гораздо полезнее приготовить кетчуп самостоятельно. Делимся проверенным рецептом из TikTok.

Блогер @red.cap показала на видео, как сделать вкусный томатный соус и закатать его в банки на зиму.

Для этого вам понадобятся часа часа времени и следующие ингредиенты:

5 килограмм спелых помидоров;

500 грамм красного болгарского перца;

500 грамм репчатого лука;

1/2 столовой ложки сухой горчицы;

1/2 чайной ложки молотого черного перца;

1 чайная ложка корицы;

200 грамм сахара;

200 грамм 9% уксуса;

1 столовая ложка соли.

В комментариях пользователи порекомендовали добавлять в кетчуп гвоздику, а не корицу, тогда у него "будет классический вкус, который любит большинство человечества".

Смотрите видео, чтобы узнать, как приготовить самый вкусный домашний кетчуп.