Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

Гастроэнтеролог предложила безопасную замену энергетикам

Lenta.ruиещё 1

Напиток на основе чайного гриба или комбуча может заменить энергетики, сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Абанина. Безопасную замену энергетикам она предложила в беседе с изданием Ura.ru.

Гастроэнтеролог предложила безопасную замену энергетикам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она указала на то, что комбуча состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, которые на протяжении многих столетий используется для изготовления тонизирующих и утоляющих жажду напитков. «Можно пить как в теплом, так и охлажденном виде. Чайный гриб хорошо утоляет жажду, особенно в жару, и помогает поддерживать нас в тонусе», — отметила Ольга Абанина.

При этом она призвала скептически относиться к утверждениям о многосторонней пользе напитка из чайного гриба. По словам врача, научных исследований, подтверждающих лечебные свойства комбучи, нет. Эксперименты, нацеленные на его изучение, по ее словам, не выявили целебного эффекта напитка на организм человека. «Чайный гриб следует с осторожностью употреблять при острых состояниях, воспалительном процессе и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — предостерегла Абанина.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители