Гастроэнтеролог предложила безопасную замену энергетикам

Напиток на основе чайного гриба или комбуча может заменить энергетики, сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Абанина. Безопасную замену энергетикам она предложила в беседе с изданием Ura.ru.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Она указала на то, что комбуча состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, которые на протяжении многих столетий используется для изготовления тонизирующих и утоляющих жажду напитков. «Можно пить как в теплом, так и охлажденном виде. Чайный гриб хорошо утоляет жажду, особенно в жару, и помогает поддерживать нас в тонусе», — отметила Ольга Абанина.