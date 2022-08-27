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2 часа назад

Диетолог предупредила о вреде избыточного употребления фруктов

Lenta.ruиещё 2

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU сообщила о вреде избыточного употребления фруктов.

Диетолог предупредила о вреде избыточного употребления фруктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, фруктовые кислоты в избыточном количестве могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта.

«У людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, это может спровоцировать обострение. Это могут быть кислые яблоки, сливы», — предупредила она.

Русакова объяснила, что организм не справится с таким количеством клетчатки. Она также призвала тщательно мыть фрукты перед употреблением.

Еда,Дарья Русакова,
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