Диетолог предупредила о вреде избыточного употребления фруктов

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU сообщила о вреде избыточного употребления фруктов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, фруктовые кислоты в избыточном количестве могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта.

«У людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, это может спровоцировать обострение. Это могут быть кислые яблоки, сливы», — предупредила она.