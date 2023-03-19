Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Почему с наступлением весны снижается аппетит

Диана Товсепова

С наступлением морозов организм начинает сигнализировать о том, что ему необходимо больше ресурсов для восстановления. В холодное время года, осенью и зимой, мы больше спим и, конечно же, больше едим.

Почему с наступлением весны снижается аппетит
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Но стоит весне вступить в свои права, как наше тело перестает требовать пищу в таких количествах.

Почему с потеплением снижается аппетит, можно легко объяснить с научной точки зрения. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Не желудок, а мозг

Если вы думаете, что ваш желудок контролирует ваш аппетит, вы ошибаетесь, это делает мозг. Обычно аппетит контролируются гипоталамусом, который является центром, отвечающим за тягу к еде, в нашем мозгу. Он также контролирует чувство сытости.

Гипоталамус работает вместе с гормоном голода грелином (вырабатываемым желудком и гипоталамусом), распознавая голод, способствуя его удовлетворению и регулируя аппетит.

Что происходит при повышении температуры?

Человеческое тело очень разумно и восприимчиво. Оно может расставлять приоритеты в биологических процессах в соответствии с окружающими условиями и воздействовать на них. Например, летом жара лишает тело влаги. Это происходит потому, что тело пытается изо всех сил регулировать свою температуру, выделяя воду в виде пота. Вот почему летом многие обезвожены — из-за термостатических изменений в организме.

Интересно, что за регулирование температуры тела также отвечает гипоталамус, который еще называют нашим термостатом. Таким образом, летом у гипоталамуса две задачи: первая — сохранять комфортную температуру, вторая — следить за тем, чтобы вы поели вовремя.

Когда тело начинает потеть, гипоталамус обращает меньше внимания голод. Это связано с тем, что в процессе пищеварения также выделяется значительное количество тепла, поэтому гипоталамус пытается подавить аппетит, пытаясь уменьшить свою нагрузку. Именно поэтому мы не чувствуем себя голодными, как только окружающая температура начинает идти в плюс.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий