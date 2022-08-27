Гинзбург назвал пять продуктов, которые замедляют старение

— Первый продукт — это жирная рыба. Второй — это восточные специи: куркума, имбирь, перец, чеснок, лук и пряные травы, укроп, петрушка. Третий продукт чрезвычайно важный — это сложные углеводы. Такие крупы, как гречка, перловка и грубый хлеб, — рассказал он.