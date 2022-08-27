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1 час назад

Гинзбург назвал пять продуктов, которые замедляют старение

Вечерняя Москва

Восточные специи и пряные травы, овощи и ягоды, жирная рыба, крупы, кисломолочные продукты замедляют старение организма человека. Об этом сообщил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Гинзбург назвал пять продуктов, которые замедляют старение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Первый продукт — это жирная рыба. Второй — это восточные специи: куркума, имбирь, перец, чеснок, лук и пряные травы, укроп, петрушка. Третий продукт чрезвычайно важный — это сложные углеводы. Такие крупы, как гречка, перловка и грубый хлеб, — рассказал он.

Также врач назвал овощи и ягоды в качестве продуктов, замедляющих старение. Он отметил, что овощи лучше употреблять разноцветные, а ягоды — синие, типа черники и ежевики.

— Пятое — это кисломолочный продукт. В день как минимум пару стаканов простокваши, кефира, ряженки, — добавил Гинзбург в беседе с порталом Ura.ru.

Также он отметил, что существуют еще два вида продуктов, которые могут помочь в замедлении старения, — это орехи и фрукты.

Еда,Михаил Гинзбург,
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