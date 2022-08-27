Топ-3 рецептов блюд из кабачка от шеф-повара

Кабачки — недорогой сезонный продукт, который можно приготовить вкусно, если знать некоторые тонкости. Шеф-повар Александр Белькович в беседе с «Вечерней Москвой» поделился своими любимыми рецептами.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Мангал-салат

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Что понадобится: Кабачок — 1 шт.

Желтый болгарский перец — 1 шт.

Красный болгарский перец — 1 шт.

Зеленый перец — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Помидор — 2 шт.

Сыр адыгейский —200 гр.

Соль по вкусу.

Для заправки: Оливковое масло — 50 мл.

Яблочный уксус — 2 ст. ложки.

Тархун — 1 веточка.

Чеснок — 2 зубчика.

Сахар — 1 ст. ложка.

Готовим: Нужно в течение 10 минут обжарить перцы на мангале с раскаленными углями. Красный лук нарезать кольцами и подпечь с двух сторон. Кабачок и баклажан нарезать крупными кольцами, приправить солью и выложить на мангал к перцам.

— Затем достать подпекшийся до темного цвета перец с углей и переложить его в пакет, чтобы кожица стала мягкой. После необходимо снять эту кожицу с овоща и нарезать. Далее готовые лук, баклажан и кабачок разрезать пополам, а помидор — на крупные дольки, — рассказал собеседник «ВМ».

Для заправки нужно мелко нарезать чеснок и смешать его с уксусом, оливковым маслом, сахаром и нарезанной веточкой тархуна.

— Для сервировки салата необходимо выложить все ингредиенты в чашу, поджарить слайсы сыра на сковороде и выложить их на салат, — дополнил Белькович.

Тонкости от шефа: обжаривать перцы лучше в самом начале, чтобы они успели стать мягкими.

Жареные кабачки с томатами и базиликом

Что понадобится: Кабачок — 1 шт.

Филе куриной грудки — 110 гр.

Помидоры черри — 5 шт.

Базилик зеленый — 1 веточка.

Оливковое масло — 15 мл.

Чеснок — 3 зубчика.

Сметана — 1 ст. ложка.

Соль и перец — по вкусу.

Готовим: Необходимо очистить и нарезать чеснок на тонкие слайсы и обжарить его на разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета. Далее грудку нарезать на небольшие кусочки и добавить к маслу с чесноком. После того как курица поджарится, добавить в сковороду кабачок, нарезанный треугольниками.

— Посолить и поперчить по вкусу за пару минут до готовности, добавить листья базилика и перемешать. Затем нарезать помидоры, отправить их к овощам и через несколько минут снять с огня, — посоветовал собеседник «ВМ».

Тонкости от шефа: подавать такой салат лучше порционно и со сметаной в качестве заправки.

Любимая кабачковая икра

Кабачки — 1,5 кг.

Помидоры среднего размера — 2 шт.

Томатная паста — 1 ст. ложка с горкой.

Подсолнечное масло — 70 мл.

Морковь — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Сахар — 2 ст. ложки.

Лук репчатый — 1 шт.

Перец душистый горошком — 5 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Уксус столовый 9% — 1 ч. ложка. Что понадобится:

Готовим: В кастрюлю среднего размера необходимо налить 20 мл растительного масла. Пока масло нагревается, очистить и нарезать лук мелкими кубиками, добавить их в кастрюлю с разогретым маслом и обжарить на слабом огне. Морковь очистить, натереть на крупной терке и отправить к луку тушиться на среднем огне, сюда же добавить зубчик чеснока. Помидоры положить в самом конце обжарки и недолго потушить.

Затем в большой кастрюле нужно обжарить кабачки, нарезанные на тонкие кусочки. После чего добавить в емкость воду так, чтобы она покрывала кабачки, и тушить 20 минут, затем посолить одной столовой ложкой соли.

— Как только кабачки закипели, нужно отправить в кастрюлю 1 лавровый лист и 5 горошин душистого перца. Снова тушить 15 минут, — поделился Белькович.

По прошествии нужного времени требуется достать лавровый лист и перец, а обжаренные овощи и кабачки перебить погружным блендером до консистенции пюре. Соединить эти массы вместе, после чего в отдельной кастрюле на раскаленном масле пассировать томатную пасту. Смешать ее с кабачковой массой, добавить 2 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку уксуса, снова перемешать и тушить еще 15 минут.

Тонкости от шефа: обязательно дайте икре остыть и подавайте с кусочками свежего хлеба.

Секретный рецепт

По словам Бельковича, кабачки можно употреблять в пищу не только термически обработанными, но и сырыми.

Что понадобится: Кабачок.

Оливковое масло.

Лимонный сок.

Соль и перец.

Готовим: Нужно нарезать кабачок на тонкие слайсы с помощью овощечистки, добавить немного оливкового масла, лимонного сока, мелко нарезанную мяту, соль и перец.