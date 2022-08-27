Ученые выявили пользу сметаны для сердца

Польза кисломолочных продуктов уже давно доказана научно. Чаще всего люди считают, что кисломолочка полезна только для кишечника и желудка, однако та же сметана может улучшить работу не только ЖКТ, но и сердца. Об этом рассказала врач-диетолог Лорен Манакер.

Съедая очередную ложку кислой сметаны, мало кто задумывается над тем, что именно та самая кислинка и приносит здоровью огромную пользу. Специальные бактерии, которые добывают путем брожения или добавления кислоты, правильно усваиваются в организме и оказывают положительный эффект даже на сердце.

«Удивительно, но небольшая порция сметаны положительно влияет на сердце. Данные показывают, что употребление молочных жиров может быть связано с более низким риском развития сердечных заболеваний», – говорит диетолог Лорен Манакер.

Также врач отмечает, что небольшая миска сметаны поможет избавиться от чувства голода и продлить ощущение насыщения. Таким свойством обладает не только сметана с высоким процентом жирности, но и обезжиренная.

«Включение небольшого количества жира в рацион может подарить чувство сытости. А поскольку сметана является источником молочного жира, добавление ложки в ваше блюдо может подольше заставить вас не хотеть есть», – подытоживает Манакер.