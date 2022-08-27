Вопрос дня: можно ли есть с косточками фрукты

Цитрусовые

Есть косточки цитрусовых — сомнительное удовольствие, но не запрещенное, а порой и рекомендованное. По содержанию полезных веществ они богаче, чем мякоть. Витамин E, производные ацетилсалициловой кислоты, дубильные вещества, которые выводят токсины и ускоряют метаболизм, — все это есть в косточках лимона и лайма, например. При их разжевывании мы чувствуем горечь — ее дает вещество лимонин, обладающее противовирусным действием. На вкус приятного мало, но чтобы при поедании косточек цитрусовых организм получил полезные вещества, их нужно разжевать: в броне из жесткой кожуры они бесполезны.

Видео дня

Гранат

Тот случай, когда фрукт не только можно, но и нужно есть с косточками — конкретно в этих содержатся полифенолы и дубильные вещества, которые необходимы для нормальной работы сердца. А еще кверцетины и антоцианы, обладающие противовирусным, противомикробным и противовоспалительным действием. Также косточки граната могут быть полезны для профилактики атеросклероза и образования опухолей.

Слива, абрикос, черешня, вишня, персик

Любителям раскалывать косточки этих фруктов и ягод и есть мягкую сердцевину сообщаем: так делать не надо. В них содержится амигдалин. «Под действием желудочного сока вещество способно высвобождать в организме ядовитые цианиды — соли синильной кислоты, — объяснила нутрициолог Нонна Ковалевская изданию «Доктор Питер». — Большое количество съеденных ядрышек может привести к тяжелому отравлению, нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы». Самыми опасными оказались косточки абрикоса. Чтобы отравиться, достаточно всего 50-100 граммов, представляете? Будьте осторожны.

Яблоки

Есть мнение, что яблочные косточки полезны. Однако Нонна Ковалевская говорит, что никаких научных подтверждений этому нет. Зато известно, что тот же амигдалин, хоть и в небольшом количестве, содержится и в них. Конечно, парой косточек вы не отравитесь, но злоупотреблять ими точно не стоит. Кстати, по статистике, яблочные косточки попадают в наш организм чаще всего.

Виноград

Как и в случае с цитрусовыми, виноградные косточки надо разжевывать. Наградой станут витамин Е, жирные кислоты, полифенолы и другие жутко полезные элементы.

Арбуз