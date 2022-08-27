Рецепт ухи по-фински: готовим сливочный суп "Лохикейтто"

Уха прекрасна и сама по себе, но ее финский вариант особенно хорош. Финны готовят два варианта сливочной ухи: Калакейтто и Лохикейтто. Первый вариант более будничный и готовится из недорогой белой рыбы, а второй, рецепт которого "Рамблер" расскажет в этом материале, более праздничный, так как для его приготовления используется лосось.