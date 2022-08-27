Рецепт ухи по-фински: готовим сливочный суп "Лохикейтто"

Уха прекрасна и сама по себе, но ее финский вариант особенно хорош. Финны готовят два варианта сливочной ухи: Калакейтто и Лохикейтто. Первый вариант более будничный и готовится из недорогой белой рыбы, а второй, рецепт которого "Рамблер" расскажет в этом материале, более праздничный, так как для его приготовления используется лосось.
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Суп довольно прост в приготовлении и готовка займет у вас около 45 минут.
- Лосось – 500 гр
- Сливки 15/20% – 200 мл
- Молоко – 300 мл
- Картофель – 2 шт средних
- Лук репчатый – 1 шт
- Лук-порей – 100 гр
- Сливочное масло – 15 грамм
- Тимьян - 1 веточка
- Лавровый лист - 1 шт
- Соль, перец душистый – по вкусу
- Обрабатываем рыбу: промываем, режем на крупные куски, отделяем филе от костей и кожи.
- В кастрюлю с водой выкладываем рыбные кожу и кости. Доводим до кипения и добавляем крупно порезанную луковицу, солим и варим около 15-20 минут на медленном огне.
- Бульон процеживаем, избавляемся от кожи, костей и лука.
- Морковь и картофель нарезаем кубиками.
- Зелень лука порея, порезанного кольцами. и веточку тимьяна вместе с морковью и картошкой добавляем в бульон, доводим до кипения, добавляем рыбу и варим еще в течение 15-20 минут.
- Вылавливаем сварившийся картофель, разминаем его со сливочным маслом, молоком и сливками в пюре.
- Добавляем сливочно-картофельную массу в кастрюлю и варим еще около 7 минут на медленном огне.
Если вы любите, когда суп сделан с пережаркой, можете обжарить овощи перед добавлением в бульон.
Приятного аппетита! Подать суп можно с чесночными гренками и веточкой тимьяна или укропа.