Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

Рецепт ухи по-фински: готовим сливочный суп "Лохикейтто"

Мира Маркина

Уха прекрасна и сама по себе, но ее финский вариант особенно хорош. Финны готовят два варианта сливочной ухи: Калакейтто и Лохикейтто. Первый вариант более будничный и готовится из недорогой белой рыбы, а второй, рецепт которого "Рамблер" расскажет в этом материале, более праздничный, так как для его приготовления используется лосось.

Рецепт ухи по-фински: готовим сливочный суп "Лохикейтто"
Фото: UnsplashUnsplash

Суп довольно прост в приготовлении и готовка займет у вас около 45 минут.

Ингредиенты:

  • Лосось – 500 гр
  • Сливки 15/20% – 200 мл
  • Молоко – 300 мл
  • Картофель – 2 шт средних
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Лук-порей – 100 гр
  • Сливочное масло – 15 грамм
  • Тимьян - 1 веточка
  • Лавровый лист - 1 шт
  • Соль, перец душистый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обрабатываем рыбу: промываем, режем на крупные куски, отделяем филе от костей и кожи.
  2. В кастрюлю с водой выкладываем рыбные кожу и кости. Доводим до кипения и добавляем крупно порезанную луковицу, солим и варим около 15-20 минут на медленном огне.
  3. Бульон процеживаем, избавляемся от кожи, костей и лука.
  4. Морковь и картофель нарезаем кубиками.
  5. Зелень лука порея, порезанного кольцами. и веточку тимьяна вместе с морковью и картошкой добавляем в бульон, доводим до кипения, добавляем рыбу и варим еще в течение 15-20 минут.
  6. Вылавливаем сварившийся картофель, разминаем его со сливочным маслом, молоком и сливками в пюре.
  7. Добавляем сливочно-картофельную массу в кастрюлю и варим еще около 7 минут на медленном огне.

Если вы любите, когда суп сделан с пережаркой, можете обжарить овощи перед добавлением в бульон.

Приятного аппетита! Подать суп можно с чесночными гренками и веточкой тимьяна или укропа.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители