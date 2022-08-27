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2 часа назад

Гинзбург посоветовал некоторым людям отказаться от крыжовника

Мослента

Полезные свойства крыжовника перечислил в беседе с «Газетой.RU» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, в состав этих ягод входят особые пищевые волокна, которые как губка впитывают в себя токсины. В то же время некоторым людям специалист посоветовал от крыжовника отказаться.

Гинзбург посоветовал некоторым людям отказаться от крыжовника
Фото: МослентаМослента

«Как и большинство сезонных ягод, крыжовник богат витамином С, растительной клетчаткой и пектинами, способствующими скорейшей нормализации пищеварения и снижению веса. Витамин С препятствует протеканию окислительных процессов в клетках, уменьшает воспаления, эффективно борется со свободными радикалами», — рассказал Гинзбург.

Диетолог добавил, что содержащиеся в крыжовнике антоцианы не только придают ягодам яркий цвет, но и очень полезны для здоровья глаз человека — они способны улучшить остроту зрения и снизить риск развития возрастных заболеваний глаз. Также в крыжовнике содержится хром, стимулирующий производство гормона инсулина, отвечающего за уровень сахара в крови.

Крыжовник можно с осторожностью есть даже диабетикам, но важно выбирать несладкие сорта не есть крыжовник как самостоятельное блюдо. А вот при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастритах и язвах от употребления этих ягод стоит отказаться, посоветовал специалист.

Еда,Михаил Гинзбург,
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