Гости оценят: готовим нежное и воздушное печенье с яблоками

Несколько месяцев мы будем наслаждаться нежными, хрустящими и сочными яблоками. Попробуйте добавить их к печенью по рецепту фуд-блогера Анны Дивинской — выпечка получится воздушной и прекрасно подойдет к любому столу.

Процесс приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Яйца взбиваем с сахаром и солью в пышную пену. Добавляем размягченное сливочное масло и ванильный экстракт, перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем постепенно, вымешивая тесто лопаткой. Яблоки очищаем от семян и кожицы, нарезаем мелкими кубиками и добавляем в тесто. Аккуратно перемешиваем. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем печенье ложкой для мороженого (или столовой ложкой) на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекаем 20-25 минут до золотистого цвета.