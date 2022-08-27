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1 час назад

Гости оценят: готовим нежное и воздушное печенье с яблоками

Eva.ru

Несколько месяцев мы будем наслаждаться нежными, хрустящими и сочными яблоками. Попробуйте добавить их к печенью по рецепту фуд-блогера Анны Дивинской — выпечка получится воздушной и прекрасно подойдет к любому столу.

Гости оценят: готовим нежное и воздушное печенье с яблоками
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 120 г сахара
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 300 г муки
  • 2 яблока
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ч.л. ванильного экстракта
  • щепотка соли

Процесс приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Яйца взбиваем с сахаром и солью в пышную пену. Добавляем размягченное сливочное масло и ванильный экстракт, перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем постепенно, вымешивая тесто лопаткой. Яблоки очищаем от семян и кожицы, нарезаем мелкими кубиками и добавляем в тесто. Аккуратно перемешиваем. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем печенье ложкой для мороженого (или столовой ложкой) на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекаем 20-25 минут до золотистого цвета.

Еда,
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