Врач объяснила, чем соя полезна для здоровья

Диетолог Лорен Манакер рассказала о пользе сои для организма.

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По её словам, соя — источник протеина, белка, клетчатки, кальция, витаминов группы В. Соя полезна для профилактики остеопороза, а значит переломов.

В этом продукте в избытке содержатся соединения растительного происхождения — разновидность фитоэстрогена — оказывающего благотворное воздействие на здоровье в целом и на укрепление костной массы в частности.

При этом соя даёт чувство насыщения, позволяющее справляться с тягой к углеводам. А её состав позволяет восстанавливать и наращивать мышечную массу.

Кроме того, соевый белок полезен для снижения холестерина и является эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Также соя полезна для снижения риска развития хронического воспалительного процесса. Такое состояние может начаться из-за неправильного питания, курения, злоупотребления алкоголем. Их следствия — гипертония, инфаркт, тромбоз и инсульт.

«Соя — богатый источник белка, который имеет решающее значение для восстановления и наращивания мышечной массы. Протеин насыщает, помогает дольше сохранить чувство сытости и справиться с тягой к сладким углеводам», — рассказала Манакер.