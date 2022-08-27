Как заготовить на зиму вкуснейшую заправку для борща

Сегодня расскажем о рецепте борщевой заправки, которую можно приготовить летом, а зимой значительно ускорить процесс готовки первого блюда.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Вам понадобятся:

– свекла – 3 кг;

– морковь – 1 кг;

– лук репчатый – 1 кг;

– перец сладкий – 1 кг;

– помидоры – 1 кг;

– сахар – 1 стакан;

– соль – 3 ст. ложки;

– растительное масло – 1 стакан;

- уксус 9% – 125 мл (половина тонкого стакана).

В результате вы получите примерно 12 банок по 0,5 литра.

Готовим

Хорошо промойте, почистите и уложите слоями в таз в этой последовательности.

Порежьте лук полу- или четвертькольцами.

Свеклу натрите на крупной терке.

После аналогично натрите морковь.

Нарежьте перец тонкой соломкой и помидоры полукружками.

Теперь добавьте соль, сахар, уксус и масло.

Перемешайте все ингредиенты и поставьте на мелкий огонь. Как только даст сок, прибавьте огонь и варите еще 25 минут.

Разложите горячим в стерильные банки и закатайте.

Зимой просто варите бульон, добавляете капусту, картошку и отправляете борщевую заправку из баночки. Уже минут через 10 минут вкуснейший борщ готов!