Как заготовить на зиму вкуснейшую заправку для борща

Сегодня расскажем о рецепте борщевой заправки, которую можно приготовить летом, а зимой значительно ускорить процесс готовки первого блюда.
– свекла – 3 кг;
– морковь – 1 кг;
– лук репчатый – 1 кг;
– перец сладкий – 1 кг;
– помидоры – 1 кг;
– сахар – 1 стакан;
– соль – 3 ст. ложки;
– растительное масло – 1 стакан;
- уксус 9% – 125 мл (половина тонкого стакана).
В результате вы получите примерно 12 банок по 0,5 литра.
Хорошо промойте, почистите и уложите слоями в таз в этой последовательности.
Порежьте лук полу- или четвертькольцами.
Свеклу натрите на крупной терке.
После аналогично натрите морковь.
Нарежьте перец тонкой соломкой и помидоры полукружками.
Теперь добавьте соль, сахар, уксус и масло.
Перемешайте все ингредиенты и поставьте на мелкий огонь. Как только даст сок, прибавьте огонь и варите еще 25 минут.
Разложите горячим в стерильные банки и закатайте.
Зимой просто варите бульон, добавляете капусту, картошку и отправляете борщевую заправку из баночки. Уже минут через 10 минут вкуснейший борщ готов!
Приятного аппетита!