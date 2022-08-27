Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
34 минуты назад

Можно смело покупать – там только мясо: Роскачество назвало лучшие марки сосисок и сарделек

Primpress

Россиянам рассказали о лучших марках сосисок и сарделек, которые можно найти на полках магазинов. Различные исследования провели специалисты Роскачества и Росконтроля. И их данные показали, что качество такого мясного продукта растет с каждым годом, сообщает PRIMPRESS.

Роскачество назвало лучшие марки сосисок и сарделек
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам экспертов Роскачества, в этом году ими было исследована 51 торговая марка сосисок. И проверки показали, что качество такой продукции стало выше за последние несколько лет.

Закупались молочные сосиски в различных регионах страны, в том числе и в Приморье. А выбор организации, которая аккредитована правительством, пал как на федеральные, так и на региональные торговые марки. Стоимость таких сосисок варьировалась от 250 до 860 рублей за килограмм.

В итоге достойными были признаны сразу 13 марок сосисок. Это мясной снек под брендами «Дымов» (кстати, эта марка родом из Приморья), «Останкино», «Клинский», «Ремит» и «Звениговский». Также прошли отбор сосиски «Владимирский стандарт», «Ермолино», «Звениговский», «Мясная классика», «Окраина», «Сахалинский бекон», «Сибагро», «Таганский мясокомбинат» и «Череповецкий мясокомбинат».

В Роскачестве заявили, что это очень достойный продукт, сделанный из натурального мяса. Такие сосиски могут быть смело рекомендованы к покупке, и им даже могут присвоить всероссийский знак качества.

А лучшие сардельки на рынке назвали в Росконтроле. Там сообщили, что самые высокие оценки получили сардельки «Вкусвилл» из говядины, а также шпикачки «Велком». Такой продукт был признан безопасным и качественным, что для него самое главное.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители