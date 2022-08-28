Врач рассказал о серьезной опасности орехов

Врач-аллерголог Алексей Попович в беседе с RT рассказал о том, какая серьезная опасность таится в орехах. Однако, актуальна она не для всех.

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Эксперт в первую очередь на помнил о том, что орехи являются сильным аллергеном, а некоторые их них и вовсе входят в топ самых опасных и распространенных аллергенов. Так, по его словам, арахис, кедровые и грецкие орехи, а также фундук могут дать слишком яркую реакцию, например, анафилаксию, которая может угрожать жизни.

Доктор отметил, что особенно осторожными с орехами нужно быть тем, у кого есть аллергические реакции на пыльцу деревьев и растений, тк орехи имеют похожую молекулярную структуру, в связи с чем реакция может быть схожей.

Попович также посоветовал аллергикам не игнорировать этикетки продуктов, ведь зачастую частички аллергенов могут быть и в составе других продуктов просто потому, что изготовлены на одном производстве.

Относительно безопасными врач назвал орехи макадамия, кешью и бразильский. Опять же, стоит знать об индивидуальной непереносимости.