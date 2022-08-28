Ученые рассказали о полезной для пожилых людей специи

Эксперты рассказали, что у корицы широкий спектр действий: антиоксидантное, противовоспалительное, антилипемическое, противодиабетическое, противомикробное и противораковое. Она особенно полезна пожилым людям.

Корицу можно применять при лечении возрастных воспалений и при низком уровне сахара в крови. Еще приправа помогает людям с предрасположенностью к сахарному диабету. Если регулярно употреблять ее в пищу, то риски возникновения болезни минимизируются, сообщает «ЦСН».