Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
27 минут назад

Ученые рассказали о полезной для пожилых людей специи

РИА "ФедералПресс"

Американские ученые провели исследование и выявили полезные свойства корицы. Журнал Food News поделился результатами со ссылкой на врачей.

Ученые рассказали о полезной для пожилых людей специи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Корица является вкусной и полезной приправой, которую стоит регулярно употреблять. Дневная норма специи составляет половину чайной ложки.

Эксперты рассказали, что у корицы широкий спектр действий: антиоксидантное, противовоспалительное, антилипемическое, противодиабетическое, противомикробное и противораковое. Она особенно полезна пожилым людям.

«Корица благодаря своим антиоксидантным свойствам является одним из компонентов средиземноморской диеты. Этот продукт предотвращает развитие хронических воспалений»,

– пишут врачи из США.

Корицу можно применять при лечении возрастных воспалений и при низком уровне сахара в крови. Еще приправа помогает людям с предрасположенностью к сахарному диабету. Если регулярно употреблять ее в пищу, то риски возникновения болезни минимизируются, сообщает «ЦСН».

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители