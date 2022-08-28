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2 часа назад

Доктор Мясников назвал вызывающие старение продукты

Мослента

Вызывающие старение продукты назвал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». По его словам, в первую очередь это десерты.

Мясников назвал вызывающие старение продукты
Фото: МослентаМослента

«Самое вредное, что есть, и, наверное, самое любимое многими! Вот он, чемпион по ускорению старения! Что это? Это бомба!»,

— заявил доктор, продемонстрировав зрителям бисквитное пирожное. Эксперт объяснил, что подобные продукты содержат лишь крахмал, сахар, соль и трансжиры и не несут никакой пользы организму.

Мясников добавил, что не любит сладкое и без труда отказывается от него. Однако он отметил, что понимает людей, которые не могут жить без десерта.

«Разово порадовать душу, если уж вам так хочется — да, может быть»,

— заявил он.

Телеведущий добавил, что в пищу также не стоит употреблять сахар и соль. Эти продукты, по его словам, ускоряют старение так же, как и сладости.

«Потому что это все вызывает старение, калечит наши сосуды, калечит наши клетки, вызывает нечувствительность к инсулину, запуская многие болезнетворные процессы, начиная от ожирения, диабета, и заканчивая онкологией и инфарктами»,

— пояснил он.

Еда,Александр Мясников,
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