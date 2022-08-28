Три продукта из овса, которые навредят вашему организму

Ян Юэсинь из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний вместе с командой учёных провёл исследование, в ходе которого выяснилось, как связаны уровень холестерина и овсяная крупа. Всё дело в том, что существует мнение о вреде овсяной крупы для здоровья. Но так ли это на самом деле?

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В исследовании Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний принимали участие 210 человек. Всех их разделили на две группы. Одна группа 45 дней ела каждый день 80 г риса, вторая - 80 г овсяной крупы. На 45-й день выяснилось, что у людей, которые употребляли рис, показатели снижения общего холестерина и «плохого» равнялись 5,7 % и 5,8 %, а у тех, кто ел овсяную крупу, - 3 и 3,9 % соответственно.

Получается, что овсяная крупа способствовала большему снижению уровня холестерина, чем рис. Этот вывод был опубликован в медицинском издании Frontiers in Immunology.

Однако при частом употреблении трёх продуктов из овса у вас действительно может ухудшиться здоровье. Это хлопья необычной формы с различными добавками, овсяные хлопья со злаками и овсяные хлопья быстрого приготовления.

Что касается первого продукта, то во время придания таким хлопьям нестандартной формы теряются питательные вещества. Не все, но некоторая их часть. Также в такие хлопья для сохранения вкуса добавляют молочные и растительные жиры, молочный порошок. Это всё делает ещё более калорийным.

Злаки, которые добавляют в хлопья, отличаются множеством сахара. Кроме того, под злаками также могут пониматься рисовая или кукурузная мука.