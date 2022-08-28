Рыбные котлеты с морковью: съест даже ребенок

Если вы редко едите рыбу, а вашего ребенка не упросить съесть и кусочка, вы просто не пробовали готовить рыбные котлеты с морковкой. Предлагаем проверенный рецепт, который точно приживется на вашей кухне. Подавайте с овощами и любимым гарниром.

Морковь натереть на терке. Лук нарезать кубиком. Филе рыбы измельчить в блендере, смешать с крахмалом, йогуртом или сметаной, луком и морковью, посолить, поперчить. Мокрыми руками сформировать котлеты и обжарить с двух сторон на среднем огне по 5 минут. Смешать томатную пасту с водой, залить котлеты потушить 5 минут под крышкой и можно подавать к столу.