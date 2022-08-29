Психолог раскрыла хитрости, которые помогут не переедать

«Про „меньше жрать и больше двигаться“ знают все. Печаль в том, что помогают они только тем, кто обладает хоть какой-то силой воли и способностью дисциплинировать себя. Сила воли — ресурс не бесконечный, стрессу подвержены даже самые дисциплинированные. Поэтому следует убрать из дома „мусорную“ еду, заменив ее полезным рационом; создать условия, когда выбирать приходится между морковкой и сельдереем, а не между пирожным и мороженым. Следует сделать из похудения увлекательную игру, а не мучительное движение к финишу изнывающего существа», — сказала Татьяна Шантур.