Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Психолог раскрыла хитрости, которые помогут не переедать

Ura.Ru

Чтобы сбросить лишний вес, нужно превратить похудение в игру и избавиться от вредных продуктов дома. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Татьяна Шантур.

Психолог раскрыла хитрости, которые помогут не переедать
Фото:  Ura.Ru Ura.Ru

«Про „меньше жрать и больше двигаться“ знают все. Печаль в том, что помогают они только тем, кто обладает хоть какой-то силой воли и способностью дисциплинировать себя. Сила воли — ресурс не бесконечный, стрессу подвержены даже самые дисциплинированные. Поэтому следует убрать из дома „мусорную“ еду, заменив ее полезным рационом; создать условия, когда выбирать приходится между морковкой и сельдереем, а не между пирожным и мороженым. Следует сделать из похудения увлекательную игру, а не мучительное движение к финишу изнывающего существа», — сказала Татьяна Шантур.

Когда появляется желание поесть, нужно сначала выпить воды. По словам Шантур, жидкость имеет очень большое значение.

«Если нет противопоказаний к употреблению большого количества воды, лучше пить, чем есть. В этом есть психологическая хитрость: нужно сделать зазор, разрыв между стимулом и действием. В данном случае между желанием поесть и самим фактом употребления пищи. И вот уже вместо пяти раз в день мы едим четыре, а то и меньше. Главное — не съесть половину холодильника после», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что важно анализировать свои действия. «Если понимать, что делаешь и к чему это приведет, желание лопать все без разбора заметно снижается вместе с цифрами на весах», — заключила специалист.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители