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1 час назад

Диетолог назвал полезные свойства черемухи

Мир24

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о неочевидных полезных свойствах черемухи, передают «Известия».

Диетолог назвал полезные свойства черемухи
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, при употреблении ягод черемухи у человека улучшается работа кишечника, уничтожаются бактерии, а также повышается активность перистальтики. Кроме того, большое содержание антиоксидантов помогает быстрому заживлению ран и небольших язв.

Черемуха также содержит много никотиновой кислоты, которая оказывает положительное воздействие на сосуды и сосудистые стенки, отметил врач.

Еда,Михаил Гинзбург,
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