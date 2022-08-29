Диетолог назвал полезные свойства черемухи

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о неочевидных полезных свойствах черемухи, передают «Известия».
По словам специалиста, при употреблении ягод черемухи у человека улучшается работа кишечника, уничтожаются бактерии, а также повышается активность перистальтики. Кроме того, большое содержание антиоксидантов помогает быстрому заживлению ран и небольших язв.
Черемуха также содержит много никотиновой кислоты, которая оказывает положительное воздействие на сосуды и сосудистые стенки, отметил врач.