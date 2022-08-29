Диетолог Арзамасцев рассказал, кому стоит есть мясо с кровью

«В мясе с кровью нет ничего плохого. Главное, чтобы это была говядина. Другое мясо в таком виде употреблять нельзя. Важно понимать, что продукция прошла все надзорные органы, была качественная и без различного рода паразитов. Более того, мясо с кровью позволяет лучше влиять на уровень гемоглобина и железа. В таком виде эти элементы лучше сохраняются. Это блюдо показано людям с анемией», — сказал Евгений Арзамасцев.

При этом диетолог предостерег от потребления большого количества жареного мяса. «Оно может приводить к детоксикации. Человек, который употребляет большое количество жареного мяса, получает высокую дозировку токсинов. Организм работает в повышенном режиме, пытаясь их вывести. Если человек подвержен еще какому-то токсическому воздействию, например, работает на вредном производстве, проживает в черте города, в конечном итоге это может привести к онкологическим заболеваниям с возрастом», — отметил эндокринолог. Также жареное мясо — это излишняя нагрузка на ЖКТ. Есть его при гастрите и воспалительных заболеваниях кишечника не стоит, добавил эксперт.