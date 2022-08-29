К чему может привести переедание арбуза и дыни

Врач-диетолог Наталья Лазуренко предупредила, что избыточное употребление дыни и арбуза может вызвать расстройство пищеварения, а особенно осторожными с этими продуктами следует быть пациентам с сахарным диабетом, сообщает PRIMPRESS.

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Специалист рассказала, что для обычного человека при условии отсутствия индивидуальной непереносимости большое количество дыни или арбуза не представляет большой опасности. В то же время увеличение дозы таких продуктов может вызвать послабление стула, метеоризм, урчание.

По ее словам, употребление таких сладких продуктов, как арбуз и дыня, может резко повысить глюкозу. Кроме того, они могут привести к выбросу инсулина, в результате чего может наступить обратная ситуация – гипогликемия, то есть резкое падение уровня глюкозы ниже нормальных значений.