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2 часа назад

К чему может привести переедание арбуза и дыни

Primpress

Врач-диетолог Наталья Лазуренко предупредила, что избыточное употребление дыни и арбуза может вызвать расстройство пищеварения, а особенно осторожными с этими продуктами следует быть пациентам с сахарным диабетом, сообщает PRIMPRESS.

К чему может привести переедание арбуза и дыни
Фото:  PRIMPRESS PRIMPRESS

Специалист рассказала, что для обычного человека при условии отсутствия индивидуальной непереносимости большое количество дыни или арбуза не представляет большой опасности. В то же время увеличение дозы таких продуктов может вызвать послабление стула, метеоризм, урчание.

По ее словам, употребление таких сладких продуктов, как арбуз и дыня, может резко повысить глюкозу. Кроме того, они могут привести к выбросу инсулина, в результате чего может наступить обратная ситуация – гипогликемия, то есть резкое падение уровня глюкозы ниже нормальных значений.

Она отметила, что в дыне и арбузе содержится большое количество микроэлементов. Дыня содержит ряд водорастворимых витаминов, которые необходимы для любого органа. Также эти плоды богаты пектинами, то есть клетчаткой, – растворимой волокнистой структурой, которая является питательной средой для полезных бактерий.

Еда,
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