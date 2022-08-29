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40 минут назад

Терапевт рассказал о пользе моркови для иммунитета

Vse42.ruиещё 1

Врач-терапевт Владислав Ледовский перечислил россиянам полезные свойства широко распространенного корнеплода.

Терапевт рассказал о пользе моркови для иммунитета
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как отметил медик, в моркови содержится большое количество витаминов, особенно витамина А, антиоксидантов, калия, фосфора и железа. Благодаря своему составу это растение благотворно влияет на сердце, кожу, зрение, а также на иммунную систему, передает издание URA.RU.

– Витамин А жирорастворимый, поэтому для его усвоения желательно есть морковь с жирными продуктами, например, с мясом или растительными маслами, – цитирует СМИ Ледовского.

Вместе с тем врач предостерег от чрезмерного употребления моркови, так как она не заменит лекарства и может спровоцировать временные проблемы со стороны пищеварения.

Еда,
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