Терапевт рассказал о пользе моркови для иммунитета

Как отметил медик, в моркови содержится большое количество витаминов, особенно витамина А, антиоксидантов, калия, фосфора и железа. Благодаря своему составу это растение благотворно влияет на сердце, кожу, зрение, а также на иммунную систему, передает издание URA.RU.