Терапевт рассказал о пользе моркови для иммунитета

Врач-терапевт Владислав Ледовский перечислил россиянам полезные свойства широко распространенного корнеплода.
Как отметил медик, в моркови содержится большое количество витаминов, особенно витамина А, антиоксидантов, калия, фосфора и железа. Благодаря своему составу это растение благотворно влияет на сердце, кожу, зрение, а также на иммунную систему, передает издание URA.RU.
– Витамин А жирорастворимый, поэтому для его усвоения желательно есть морковь с жирными продуктами, например, с мясом или растительными маслами, – цитирует СМИ Ледовского.
Вместе с тем врач предостерег от чрезмерного употребления моркови, так как она не заменит лекарства и может спровоцировать временные проблемы со стороны пищеварения.