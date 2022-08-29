Выбираем тушенку по ГОСТу и ТУ

Тушеное мясо из консервной банки неизменно остается любимым лакомством россиян всех возрастов – его используют для приготовления блюд, да и, в конце концов, едят просто так. Однако, чтобы не испортить себе все удовольствие от трапезы и не пожалеть потраченных денег, лучше всего заранее знать, как выбрать самую лучшую тушенку. Обо всех тонкостях выбора консервированного продукта – в инструкции «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Те самые» консервы

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То, что в России принято называть «тушенкой», в официальных документах называется «Говядина тушеная» и «Свинина тушеная». Именно так и должно быть написано на этикетке, а также указано, что продукт изготовлен по государственному стандарту.

Для говядины – ГОСТ 32125-2013.

Для свинины – ГОСТ Р 55759-2013.

Именно эти стандарты определяют качество той самой тушенки, любимой россиянами в поколениях. Если продукт изготовлен верно, то в банке должны быть кусочки массой не менее 30 г. каждый без включения туда различных субпродуктов – кожи, соединительной ткани, жил и прочего.

При этом весьма важный показатель качества тушенки – ее бульон. Например, он не должен превращаться в желе даже после охлаждения, иначе, не сомневайтесь, производитель добавил в продукт загуститель. А вот белые хлопья, которые могут появляться при нагревании, вполне допустимы: это просто взвешенные белковые вещества и опасаться их не стоит. Качественное тушеное мясо при нажатии распадается на кусочки, оно должно быть сочным, не переваренным и не жестким.

Нельзя сказать, что это абсолютное правило, однако эксперты также рекомендуют покупать тушеное мясо, произведенное в регионах с хорошо развитым животноводством – обычно производства в них лучше контролируются, а сами производители ревностно следят за качеством своего продукта.

Изучаем этикетку

Обязательно обращайте внимание на то, что написано на этикетке. Например, если продукт называется не «Говядина тушеная», а «Тушенка из говядины», «ГОСТовская» то знайте – этот продукт был изготовлен не по ГОСТу, а значит он может не соответствовать стандарту.

Это не значит, что продукт автоматически плохой и некачественный, просто он изготовлен по ТУ, а потому может не соответствовать вашим ожиданием и «классическому» виду тушенки. Так, например, помимо мясных консервов существуют мясорастительные, где вы можете просто обнаружить соевое мясо вместо настоящего. По ТУ они делятся на:

мясорастительные ( от 30 до 60 % мясных ингредиентов);

мясные (более 60 % мясных ингредиентов);

растительно-мясные (от 5 до 30% включительно мясных ингредиентов).

Однако и мясные консервы в этом плане могут быть далеко не идеальны. Например, туда могут идти разного рода субпродукты, о которых мы уже писали выше, а среди говядины или свинины может оказаться и мясо птицы.

Кроме того, тушенка может быть из мяса других животных – оленины, конины, баранины и др.

Стоит обращать внимание и на состояние этикетки: она должна быть равномерно приклеена по всей боковой поверхности банки, не отставать, и тем более не быть приклеена скотчем. Если это правило нарушается, у вас есть все основания полагать, что перед вами некачественный продукт.

Тара имеет значение

И, наконец, нужно обращать внимание на саму тару, в которой продается тушенка.

Стеклянная банка

Так, некоторые производители выбирают для своих продуктов стеклянные банки – для покупателя это удобнее тем, что он сразу может оценить ее содержание и увидеть, сколько непосредственно мяса в продаваемой тушенке.

Правда, хранится она менее долго, чем тушеное мясо в жестяной банке – всего 3 года (для металлических банок – 5 лет). Также стекло более хрупкое, потому всегда есть шанс повредить или разбить упаковку.

Металлическая банка

Разумеется, на состояние консервной банки также стоит обратить самое пристальное внимание. Обратите внимание на поверхность – на ней не должно быть следов ржавчины, она не должна быть мятой и вздутой.