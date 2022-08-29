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2 часа назад

Какой кофе продлевает жизнь

Ferra.ru

Многие из нас по утрам пьют чашку кофе (или даже несколько чашек), чтобы взбодриться. Новое исследование показывает, что этот напиток может быть полезен для здоровья ещё по одной причине.

Какой кофе продлевает жизнь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные в ходе десятилетнего исследования выяснили, что существует разновидность кофе, которая продлевает жизнь человека. Причём это работает, если пить до трёх чашек такого напитка в день. А если вы станете выпивать такой кофе регулярно, то снизите как минимум на 12 % вероятность преждевременной смерти.

Все результаты нового исследования были опубликованы в «Европейском журнале профилактической кардиологии». Проводили же это исследование специалисты из Лондонского университета королевы Марии и Университета Земмельвайса в Венгрии.

Итак, какой же кофе всё-таки полезен? Эксперты считают, что это свежемолотый кофе.

В рамках исследования учёные провели анализ данных из Британского биобанка. Изучали специалисты информацию о 468 629 людях, у которых в начале сбора всех данных не было болезней сердца. При этом средний возраст этих участников равнялся 56,2 годам, женщин среди них было 55,8 %.

Эксперты заключили, что те, кто пьёт кофе регулярно, имеют на 1/5 меньше шансов столкнуться с инсультом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также учёные отметили, что полезен только свежемолотый кофе, причём в день выпивать нужно не больше трёх чашек.

Результаты нового исследования показывают, что кофе вовсе не повышает давление и даже полезен для сердца. Эксперты обнаружили, что у любителей этого напитка вероятность умереть от болезней сердца снижается на 17 %, а риск получить инсульт - на 21 %.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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