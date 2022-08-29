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37 минут назад

Легкий рецепт фаршированных томатов от шеф-повара: видео

Диана Товсепова

Скорее всего, каждый из вас хоть раз в жизни пробовал или готовил фаршированные перцы. А вот фаршированные томаты звучит гораздо интереснее, но как их приготовить знают не многие.

Беспроигрышный рецепт фаршированных томатов рассказал шеф-повар Александр Журкин каналу "Мир 24". Главный герой рецепта - томаты. Здесь важно выбрать мясистые спелые овощи, чтобы блдо получилось сочным.

Нам понадобится:

Томаты – 450 г

Рис (отварной) – 150 г

Масло кукурузное – 30 г

Масло сливочное – 50 г

Укроп – 15 г

Чеснок – 5 г

Морковь – 80 г

Кабачок – 200 г

Приправа овощная – 15 г

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт вкусного ресторанного блюда, которое каждый может сделать дома.

Ранее мы писали о том, как варить яйца, чтобы они легко чистились.

Еда,Видео,Александр Журкин,
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