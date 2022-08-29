Скорее всего, каждый из вас хоть раз в жизни пробовал или готовил фаршированные перцы. А вот фаршированные томаты звучит гораздо интереснее, но как их приготовить знают не многие.
Беспроигрышный рецепт фаршированных томатов рассказал шеф-повар Александр Журкин каналу "Мир 24". Главный герой рецепта - томаты. Здесь важно выбрать мясистые спелые овощи, чтобы блдо получилось сочным.
Нам понадобится:
Томаты – 450 г
Рис (отварной) – 150 г
Масло кукурузное – 30 г
Масло сливочное – 50 г
Укроп – 15 г
Чеснок – 5 г
Морковь – 80 г
Кабачок – 200 г
Приправа овощная – 15 г
Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт вкусного ресторанного блюда, которое каждый может сделать дома.
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