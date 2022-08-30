Польза употребления свежей зелени

Помимо овощей и фруктов август богат на разнообразные пряные травы и зеленые культуры, которые полезны для организма. Базилик, зеленый и шнитт-лук, кинза, мята, рукола, кресс-салат, орегано, петрушка, шпинат, розмарин, кочанный и листовой салат, дуболистный салат, тимьян, укроп, щавель – каждый сможет найти что-то на свой вкус.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Специалисты волгоградского Роспотребнадзора рекомендуют обратить внимание на руколу.

Помимо необычного вкуса рукола обладает массой полезных свойств: помогает снизить вес, предупреждает развитие воспалений, улучшает состояние костей и зрения. У этой травы высокая антиоксидантная активность, а также она полезна для кожи.

В составе руколы есть витамины группы В, витамин К, витамин С, поэтому, добавляя в салат свежую зелень, можно существенно повысить полезность блюда.