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1 час назад

Волгоградцам рассказали о пользе употребления свежей зелени

Крестьянская жизньиещё 1

Помимо овощей и фруктов август богат на разнообразные пряные травы и зеленые культуры, которые полезны для организма. Базилик, зеленый и шнитт-лук, кинза, мята, рукола, кресс-салат, орегано, петрушка, шпинат, розмарин, кочанный и листовой салат, дуболистный салат, тимьян, укроп, щавель – каждый сможет найти что-то на свой вкус.

Польза употребления свежей зелени
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Специалисты волгоградского Роспотребнадзора рекомендуют обратить внимание на руколу.

Помимо необычного вкуса рукола обладает массой полезных свойств: помогает снизить вес, предупреждает развитие воспалений, улучшает состояние костей и зрения. У этой травы высокая антиоксидантная активность, а также она полезна для кожи.

В составе руколы есть витамины группы В, витамин К, витамин С, поэтому, добавляя в салат свежую зелень, можно существенно повысить полезность блюда.

Зелень в целом служит источником витаминов, минералов, антиоксидантов, а также энзимов, помогающих расщеплять жиры, белки и углеводы.

Еда,Роспотребнадзор,
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