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1 час назад

Названы признаки некачественных яблок

Москва24

Польза яблок заключается в элементах, которые в них содержатся: йоде, фолиевой кислоте, магнии и железе. При выборе фруктов в торговых точках необходимо соблюдать осторожность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на терапевта, гастроэнтеролога "СМ-Клиники" в Солнечногорске Веру Сухову.

Названы признаки некачественных яблок
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист отметила, что при выборе яблок необходимо обращать внимание на их внешний вид. Плоды не должны быть мягкими или с коричневыми пятнами. Покупать также не рекомендуется яблоки с блестящей кожурой.

"Это чаще всего импортные фрукты, которые покрыты тонкой, восковой пленкой для длительного хранения. Дома такие яблоки необходимо тщательно промыть, если все-таки вы соблазнились на них",

– сообщила Сухова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как с помощью яблок можно снизить уровень холестерина в крови.

Влияние на снижение холестерина в крови оказывает пектин – растворимая клетчатка, которая хорошо выводит соли тяжелых металлов. Также фрукты богаты калием, витаминами и антиоксидантами.

Однако врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко заявила, что яблоки также могут нести опасность для человеческого организма. Они могут вызвать метеоризм, урчание, послабление стула, а также жжение в желудке и изжогу. Также во фрукте содержится большое количество кислот. Поэтому при заболеваниях желудка от употребления яблок лучше отказаться, посоветовала диетолог.

Еда,Елена Соломатина,
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