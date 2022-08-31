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4 часа назад

Токсиколог назвал три продукта, которые спасут печень

СОВАиещё 1

Токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал о продуктах, способствующих нормальному функционированию печени и помогающих пищеварению. Мнение эксперта приводит "РГ".

Токсиколог назвал три продукта, которые спасут печень
Фото: СОВАСОВА

Среди продуктов, положительно влияющих на работу печени, специалист особенно отметил цитрусовые - лимон и грейпфрут. Кутушов посоветовал смешивать их с обычной водой.

Вторым продуктом в списке оказалась куркума, а на третьем месте - овощные смузи.

Токсиколог также составил список самых вредных продуктов для печени. Во главе антирейтинга стоят сладкие напитки, в том числе фруктовые соки.

- Частое употребление сладкого сока повышает риск развития неалкогольного жирового гепатоза в пять раз,

- добавил эксперт.

Еда,
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