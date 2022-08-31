Какие ягоды помогут укрепить иммунитет

Специалисты Роспотребнадзора поведали о полезных свойствах ягод.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Лето традиционно является сезоном свежих ягод, и не только его первые два месяца. В августе поспели брусника, голубика, ежевика, малина, крыжовник, облепиха, клюква и многое другое. Отметим, что и король сезона арбуз тоже относится к ягодам.

Одной из самых доступных, полезных и вкусных летних ягод является вишня. В ее состав входят витамины группы B, которые укрепляют нервную систему, витамин А, поддерживающий остроту зрения, витамин С, фолиевая кислота, железо, а также фитонциды – вещества, которые препятствуют размножению бактерий. Поэтому вишня считается «природным антибиотиком». Включение в рацион этой ягоды способствует укреплению иммунитета. Содержащиеся в вишне полезные вещества – кумарины способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.