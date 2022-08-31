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34 минуты назад

Как выбрать сладкий арбуз и спелую дыню

Вести Подмосковья

Жара и засуха негативно влияют на многие сельскохозяйственные культуры, однако арбузы и дыни при такой погоде становятся слаще. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал агроном Владимир Викулов. Он дал рекомендации, как выбрать вкусные плоды.

Как выбрать сладкий арбуз и спелую дыню
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По словам эксперта, в России этим летом была не такая сложная ситуация, как в Европе, не за 40 градусов, но чуть выше нормы. Реакция любого дерева на засуху – оно начинает приобретать осенние краски, появляются желтые листья. Это можно наблюдать в Москве, особенно там, куда не достает полив. Растение уходит в глухую оборону и пытается сохранить свою жизнь. Многолетние плодовые, ягодные культуры могут сильно страдать в знойную погоду, отметил специалист.

Но бахчевые культуры, наоборот, дают более качественный урожай именно при жаре и нехватке влаги в почве, продолжил агроном. У них сильная корневая система, они могут влагу доставать из глубоких слоев. Наиболее вкусные дыни и арбузы вырастают на полях без полива. По мнению эксперта, сладкие арбузы можно узнать по рисунку на корке.

«Арбузы, сформировавшиеся на полях без полива, как правило, более мелкие, и у них более четкий рисунок. На наших прилавках уже появились плоды достаточно хорошего качества. В дождливое лето, наоборот, иногда бывают плоды с размытым рисунком, толстокожие и со светлой мякотью»,

– поделился Владимир Викулов.

Спелую дыню необходимо выбирать, ориентируясь на цвет и запах плода. При этом лучше выбрать более мелкую дыню с сеточкой (рисунок на кожуре) и характерным цветом. Чем интенсивнее окрашен плод, тем он более зрелый. Кроме того, спелая дыня должна ароматно пахнуть. Также у хорошей дыни кончик плода немного мягкий, подытожил Владимир Викулов.

Еда,
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