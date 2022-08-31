Нутрициолог рассказала, чем вредны рыбные консервы

Чем могут быть вредны рыбные консервы и какие из них можно есть, а от каких лучше отказаться, рассказала Ирина Юзуп, нутрициолог, врач-педиатр, кандидат медицинских наук.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что в рыбных консервах есть AGEs, или КПГ — конечные продукты гликирования (проще говоря, засахаренные белки, белки, разрушенные сахарами). Именно они негативно влияют на качество нашей кожи и соединительной ткани, вызывают процессы старения и разрушения тканей.

Кроме того, в рыбных консервах зачастую содержится слишком много соли (и в том числе скрытой). Чрезмерное ее потребление способствует обезвоживанию, ухудшает биохимию крови, приводит к нарушениям целостности и эластичности сосудов, повышает давление.

Не стоит выбирать консервы в масле, лучше купить рыбу в собственном соку.

"Если вы купили баночку рыбы в масле, то, помимо соли и сахара, которые содержатся в консервах, вы еще съедите много рафинированного масла. Пользы в нем нет практически никакой, зато оно очень сильно повышает калорийность рыбы. Также в рыбках, законсервированных в масле, могут содержаться трансжиры",

— отметила Ирина Юзуп в комментарии aif.ru.