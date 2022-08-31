Как заморозить кабачки на зиму: 5 вариантов заморозки

За сезон один кабачок успевает сменить несколько владельцев — в этой шутке лишь доля шутки, а все потому, что не все знают, что делать с кабачками. Когда все блюда с этим прекрасным овощем вы уже приготовили, а запасы меньше не стали, остается лишь два варианта — выйти на второй круг и снова готовить те же блюда или заморозить кабачок до того момента, когда захочется что-то кабачковое. «Рамблер» предлагает пять проверенных способов заморозки кабачков.

Способ № 1. Кружочки

Если вы любите жареные кабачки — этот способ для вас. Подойдут молодые плоды, которые можно не очищать от кожуры и семечек. Тщательно моем кабачки, вытираем насухо, затем режем на кружочки толщиной 1-1,5 сантиметра. Оставляем ненадолго на бумажном или чистом хлопковом полотенце, чтобы кабачки слегка подсушились. Затем укладываем на блюдо, которое помещается в ящик в морозилке, накрываем пищевой пленкой, чтобы они не примерзли друг к другу, сверху укладываем еще один слой, повторяем, пока кабачки не закончатся. Отправляем все в морозилку на три-пять часов. Если оставите на ночь, они покроются инеем и будут не такими красивыми. Затем вынимаем, перекладываем в пакет и снова убираем в морозилку.

Способ №2. Кубики

На случай, если захочется приготовить рагу или суп с кабачками, их можно заморозить кубиками. Причем в дальнейшем для приготовления их даже не надо размораживать, сразу кладете на сковородку или в бульон и все.

Моем кабачок, вытираем полотенцем. Если кабачок крупный, с жесткой кожурой и семечками, его нужно почистить, семена удалить, после этого порезать кубиками. Затем кабачок надо бланшировать — опустить в кипяток на 2-3 минуты, после чего сразу же охладить. Для этого нужно заранее приготовить кастрюлю или большую миску с холодной водой и льдом. Остывшие кабачки выкладываем на полотенце, промакиваем бумажным полотенцем и даем время просушиться. Затем рассыпаем порционно по пакетам и убираем в морозилку.

Способ №3. Терка

Для тех, кто любит кабачковые оладьи! Заготовку можно сделать заранее, причем сразу же добавить туда морковку. Моем кабачок, чистим, если нужно. Трем на крупной терке, вместе с морковкой, если она есть, немного отжимаем и укладываем в пакеты.

Для компактного хранения, можно положить пакеты с кабачками в контейнеры одинакового размера, а после того как кабачки замерзнут, их можно вытащить и сложить в ящик морозилки аккуратными кирпичиками.

Способ №4. Пюре

Пюре из кабачков можно добавлять в овощные блюда, запеканки, пасты и даже фарш. Делается все очень просто. Моем кабачок, режем на удобные кусочки, измельчаем с помощью блендера, разливаем по пакетам и убираем в морозилку. Также можно заморозить пюре в формочках для кексов и разложить по пакетам или контейнерам уже после заморозки.

Способ №5. Трубочки