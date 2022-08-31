Россиян предупредили о серьезных опасностях рыбных консервов

Употребление рыбных консервов грозит рассеянным склерозом и гипертонией, предупредила нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. О серьезных опасностях популярного полуфабриката она рассказала россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

Врач указала на то, что в процессе пастеризации, термической и химической обработки рыба теряет большую часть полезных веществ: часть витаминов и микроэлементов разрушается, зато приобретаются вредные свойства.

В рыбных консервах, продолжила она, содержатся засахаренные белки, которые вызывают процессы старения и разрушения тканей, и соль, в том числе скрытая, чрезмерное потребление которой способствует обезвоживанию, ухудшает биохимический состав крови, приводит к нарушениям целостности и эластичности сосудов, повышает давление.

Помимо этого, добавила Юзуп, в консервах могут содержаться трансжиры, а при термической обработке рыбы могут выделяться канцерогенные вещества. В некоторых консервах, предостерегла она, содержатся токсичные тяжелые металлы, вызывающий рак мышьяк и провоцирующий рассеянный склероз алюминий.

Опасными консервы делают и способы упаковки и консервирования, рассказала нутрициолог. «Многие жестяные банки содержат бисфенол А и при долгом хранении выделяют его. Это вещество вызывает опасения европейских химиков, как возможно имеющее влияние на фертильность человека», — объяснила она. Консервация в масле, по ее словам, грозит организму лишними калориями и высоким содержанием вредных соединений.

«Томатный соус менее калориен, чем масло, но к нему могут добавлять консерванты и добавки»,