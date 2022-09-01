Диетолог рассказала, в каких продуктах избыток глюкозы

Фруктоза содержится в продуктах натурального происхождения, например, в ягодах и фруктах. Употребление данного углевода в избыточном количестве может вызвать повышенную нагрузку на печень, но для поджелудочной железы он менее опасен, чем сахарный песок. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Если человек получает слишком много фруктозы, то идет нагрузка на печень, фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа. При этом фруктоза утилизируется не так, как сахар, не создавая напряжения для поджелудочной железы. У кого диабет, те знают, что фруктоза в каком-то смысле лучше, чем привычный сахар», – отметила она.

При этом важно не превышать суточную норму потребления фруктозы, предостерегла диетолог. Она уточнила, сколько фруктов ежедневно можно съедать без вреда для организма. Женщинам достаточно 150-200 граммов ягод либо фруктов для одного раза. Мужчинам можно съедать по 200-250 граммов, но не больше. В каких-то случаях порцию лакомства нужно сократить, продолжила эксперт. В частности, очень много фруктозы содержится в винограде и сухофруктах, добавила диетолог.