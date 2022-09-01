Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Диетолог рассказала, в каких продуктах избыток глюкозы

Вести Подмосковьяиещё 1

Фруктоза содержится в продуктах натурального происхождения, например, в ягодах и фруктах. Употребление данного углевода в избыточном количестве может вызвать повышенную нагрузку на печень, но для поджелудочной железы он менее опасен, чем сахарный песок. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Диетолог рассказала, в каких продуктах избыток глюкозы
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Если человек получает слишком много фруктозы, то идет нагрузка на печень, фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа. При этом фруктоза утилизируется не так, как сахар, не создавая напряжения для поджелудочной железы. У кого диабет, те знают, что фруктоза в каком-то смысле лучше, чем привычный сахар», – отметила она.

При этом важно не превышать суточную норму потребления фруктозы, предостерегла диетолог. Она уточнила, сколько фруктов ежедневно можно съедать без вреда для организма. Женщинам достаточно 150-200 граммов ягод либо фруктов для одного раза. Мужчинам можно съедать по 200-250 граммов, но не больше. В каких-то случаях порцию лакомства нужно сократить, продолжила эксперт. В частности, очень много фруктозы содержится в винограде и сухофруктах, добавила диетолог.

Кроме того, специалист посоветовала быть максимально осторожными с виноградом – в нем содержится весьма много фруктозы. Его разовая порция не должна превышать сто граммов. Также желательно ограничивать потребление сухофруктов. Их количество должно быть в 3-4 раза меньше, чем обычная порция фруктов – порядка 50 граммов.

Еда,Нурия Дианова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители