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52 минуты назад

Как приготовить полезную колбасу в домашних условиях — вкусный и простой пошаговый рецепт от шеф-повара

Чемпионат.com

Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Как приготовить полезную колбасу в домашних условиях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Колбаса является базовым продуктом в рационе очень многих людей, а для некоторых и вовсе завтрак без колбасы – пустая трата времени. Однако колбасу с хорошим составом найти не так-то просто, поэтому предлагаем приготовить полезную замену в домашних условиях.

Если приготовить колбасу дома из натуральных продуктов и качественного мяса, она однозначно будет полезнее.

Ингредиенты
  • 1 кг телятины или филе индейки/курицы;
  • 150 г растопленного масла гхи (топлёного масла) или сала;
  • 20 г соли;
  • 50 г свекольного сока на 1 кг фарша для окрашивания колбасы в розовый цвет (по желанию);
  • сухие ароматные травы и специи по вкусу;
  • натуральная или искусственная оболочка;
  • колбасный шприц или мясорубка с насадкой для сосисок.

Рецепт

У вас должна получиться однородная масса – по консистенции как густая эмульсия. Чтобы поддерживать низкую температуру эмульсии, можно дополнительно поставить ёмкость с ней в миску со льдом. Для розового цвета колбасы добавьте в мясную эмульсию свекольный сок и перемешайте.

Натуральная оболочка обычно продаётся в соли, поэтому перед использованием хорошо промойте её изнутри. Если используете искусственную оболочку – следуйте указаниям на упаковке. Начините оболочку. Залейте колбасу кипятком, оставьте на 10 минут. Когда вода остынет – залейте снова на 10 минут. Также колбасу можно запечь в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут.

Если времени на готовку нет, а кухонной плите вы предпочитаете полки магазина, вооружитесь нашими советами по выбору полезной колбасы.

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