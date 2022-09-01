Как приготовить полезную колбасу в домашних условиях

Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Колбаса является базовым продуктом в рационе очень многих людей, а для некоторых и вовсе завтрак без колбасы – пустая трата времени. Однако колбасу с хорошим составом найти не так-то просто, поэтому предлагаем приготовить полезную замену в домашних условиях.
Если приготовить колбасу дома из натуральных продуктов и качественного мяса, она однозначно будет полезнее.
Рецепт
У вас должна получиться однородная масса – по консистенции как густая эмульсия. Чтобы поддерживать низкую температуру эмульсии, можно дополнительно поставить ёмкость с ней в миску со льдом. Для розового цвета колбасы добавьте в мясную эмульсию свекольный сок и перемешайте.
Натуральная оболочка обычно продаётся в соли, поэтому перед использованием хорошо промойте её изнутри. Если используете искусственную оболочку – следуйте указаниям на упаковке. Начините оболочку. Залейте колбасу кипятком, оставьте на 10 минут. Когда вода остынет – залейте снова на 10 минут. Также колбасу можно запечь в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут.
Если времени на готовку нет, а кухонной плите вы предпочитаете полки магазина, вооружитесь нашими советами по выбору полезной колбасы.