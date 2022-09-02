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1 час назад

Названы лучшие марки творога

Primpress

Специалисты Роскачества назвали лучшие марки творога, которые представлены на российском рынке. Эксперты отобрали только те образцы, в которых нет пальмового масла. Такой творог по итогам экспертиз признан настоящим, а значит, его можно смело покупать в магазинах, сообщает PRIMPRESS.

Названы лучшие марки творога
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Как рассказали специалисты, экспертиза творога, который продается в магазинах различных регионов нашей страны, в том числе и в Приморье, прошла совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. При этом проверку провели по поручению российского правительства.

Итог такого анализа оказался достаточно оптимистичным. Ведь идеальную оценку на уровне пяти баллов получили очень многие образцы. Главное нарушение, которое искали эксперты в ходе проверки, – это фальсификация продукта. Молочную продукцию в нашей стране подделывают все еще довольно часто, а основным способом этого является добавление растительных жиров при производстве.

При этом в Роскачестве подчеркнули, что на полках магазинов сейчас можно найти немало творога, который действительно может называться настоящим. А кроме того, анализ в лаборатории показал, что почти ни в одной упаковке не было найдено антибиотиков, о которых тоже нередко беспокоится потребитель.

В целом лучшими марками творога организация назвала «Коровку из Кореновки», «Рузский», President, «Томмолоко», «Белый Город», «Брест Литовский», «Вологжанка», «Заливные луга», а также «Томское молоко», «Славмо» и «Першинский».

Отмечается, что речь идет только о твороге жирностью девять процентов, потому что эксперты исследовали только его. Но все указанные образцы получили безупречную оценку в виде пяти баллов. То есть придраться в данном случае было даже не к чему.

Еда,Роспотребнадзор,Россельхознадзор,Правительство РФ,
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