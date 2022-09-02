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3 часа назад

Как продавцы картофеля обманывают россиян

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Вкусовые качества молодого картофеля, а также сложности с его хранением, делают такой продукт более дорогим. Агроном Михаил Воробьев рассказал, на что следует обратить внимание россиянам, покупая картофель.

Как продавцы картофеля обманывают россиян
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке «свежий картофель». Звучит как «молодой», но это просто описание по ГОСТУ: «свежий» в данном случае значит «не вареный, не сушеный, никак не переработанный»,

– рассказал специалист.

Воробьев отметил, что некоторые покупатели иногда попадаются на такую уловку и переплачивают за товар. По его словам, молодым считается тот картофель, который убирают через 15–20 дней после цветения. Его отличительные признаки – некрупные клубни и тонкая кожура, пишет радио Sputnik.

«Когда молодой картофель убирают, транспортируют, кожица частично отшелушивается, и мякоть обнажается. Именно это не позволяет продукту долго храниться, ведь прочная кожура защищает клубни от высыхания и болезнетворных микроорганизмов»

– рассказал агроном.

Еда,Михаил Воробьев,
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