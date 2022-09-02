Как продавцы картофеля обманывают россиян

Вкусовые качества молодого картофеля, а также сложности с его хранением, делают такой продукт более дорогим. Агроном Михаил Воробьев рассказал, на что следует обратить внимание россиянам, покупая картофель.

«Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке «свежий картофель». Звучит как «молодой», но это просто описание по ГОСТУ: «свежий» в данном случае значит «не вареный, не сушеный, никак не переработанный»,

Воробьев отметил, что некоторые покупатели иногда попадаются на такую уловку и переплачивают за товар. По его словам, молодым считается тот картофель, который убирают через 15–20 дней после цветения. Его отличительные признаки – некрупные клубни и тонкая кожура, пишет радио Sputnik.