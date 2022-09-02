Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС

Lenta.ruиещё 9

Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Минсельхоз России изучает возможность введения запрета на поставки растительных жиров и смесей из Европы, применяемых, в том числе, кондитерами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эмбарго задумали ввести на маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира и эквиваленты масла какао. В министерстве отметили, что решение по вопросу еще не принято, однако работа по созданию альтернативных путей поставки российского сырья для снижения зависимости от зарубежного уже идет.

По данным издания, в прошлом году в Россию ввезли свыше 31 тысяч тонн масложировой продукции. Однако за первые четыре месяца 2022 года отечественные фабрики сократили выпуск кондитерских изделий на 50 тысяч тонн или на 3,4 процента, по сравнению с предыдущим годом.

В июне стало известно, что Московская область занимает первое место в России по производству шоколада и кондитерских изделий — объем производства составил 122,82 тысячи тонн, что на 10,6 процентов больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Еда,Минсельхоз России,Коммерсант,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители