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1 час назад

Названы самые вредные рыбные консервы

Deita.ru

Рыбные консервы сохраняют полезные витамины и микроэлементы, но содержат и побочные вредные вещества, получаемые в результате консервации, сообщает ИА DEITA.RU. Путрициолог, педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп рассказала в интервью «Аргументам и фактам», какие консервы следует выбирать, чтобы не навредить организму.

Названы самые вредные рыбные консервы
Фото: Deita.ruDeita.ru

Самые опасные – консервы в масле. Само масло может быть низкого качества, с повышенной канцерогенностью. Если рыбу перед консервацией ещё и коптили, это усиливает канцерогенные свойства продукта – вредные соединения выделяются при обработке на открытом огне. (По этой же причине шашлык рекомендуют жарить не на углях, а на дровах, чтобы меньше коптило и меньше вредило здоровью).

Так что самые вредные рыбные консервы – это шпроты в масле, их предварительно коптят. Особо вредны масляные консервы людям, имеющим проблемы с желчевыводящими путями и метаболическим синдромом (ожирением в сочетании с гипертонией, повышенным уровнем глюкозы и (или) холестерина в крови).

Менее вредны консервы в томатном соусе. Он вреден уже за счёт консервантов, которые в него добавляют.

А самые безопасные консервы – это те, которые не содержат никаких добавок. Но и их не стоит употреблять чаще пару раз в месяц. При болезнях почек, сосудов, мочекаменной болезни от них лучше отказаться вовсе, так как такие консервы содержат соль.

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